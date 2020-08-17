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أخضر السلة يعسكر للآسيوية

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- بواسطة أيمن الوشواش - بدأ أمس معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة الداخلي من خلال 3 مجموعات في الرياض والمدينة المنورة وجدة، بمشاركة 36 لاعبا ويستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل؛ بهدف الإعداد لتصفيات البطولة الآسيوية في انتظار تحديد موعد استكمالها من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة.

من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة رئيس لجنة المنتخبات غسان طاشكندي أن الهدف من المعسكر إعداد وتهيئة اللاعبين بعد فترة الانقطاع الطويلة بسبب جائحة ، وتجهيزهم بدنيا وفنيا في حالة إقرار تحديد موعد استكمال التصفيات.

وأضاف: جرى تكليف مدرب المنتخب علي السنحاني بالإشراف على مجموعة جدة ويساعده خلدون المولد، بينما تم تكليف المدرب عبدالرحيم لال بالإشراف على مجموعة المدينة المنورة، فيما كلف إبراهيم البيشي وعبدالله النفيسة كمدربين لمجموعة الرياض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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