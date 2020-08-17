شكرا لقرائتكم الأهلي ضد نادي أسوان.. سيد معوض في مقصورة استاد القاهرة لمراقبة اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد سيد معوض مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في مقصورة إستاد القاهرة الدولي لمتابعة لقاء الأهلي وأسوان ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. يأتي ذلك ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري لمشاهدة مباريات الدوري ومراقبة اللاعبين عن قرب املا في حصر العناصر المرشحين للدخول في الحسابات الفنية استعداد لأول توقف دولي. أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق اليوم استعدادا لمواجهة أسوان في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها التاسعة على ستاد القاهرة، وجاء تشكيل الاهلي كالتالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع : محمود متولي وأحمد فتحي وأيمن اشرف وعلي معلول خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي واحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو خط الهجوم : جونيور أجايي ويجلس على دكة البدلاء على لطفي وياسر إبراهيم ومروان محسن ووليد سليمان واليو ديانج واليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد هاني وعربي بدر. كان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قد أعلن أمس سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق صباح يوم السبت الماضي، استعدادًا لمواجهة اليوم أمام أسوان، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة.

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