شكرا لقرائتكم محمد يوسف: الدوري لم يحسم والفوز على الزمالك بطولة خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف، نجم النادي الأهلي سابقًا، أن المارد الأحمر لم يحسم الدوري، مثلما يقال في بعض وسائل الإعلام، للتأثير بالسلب على مسيرة الفريق.

قال محمد يوسف في تصريحات تلفزيزنية عبر قناة الأهلي:" فوز الأهلي اليوم الاثنين، على أسوان أمر ضروري، قبل مواجهة الزمالك الصعبة، والمقرر لها يوم الأحد المقبل بالدوري".

وأكمل:" مباراة أسوان خير تجهيز لفريق الأهلي لمباراة الزمالك، المهمة للفريق للفوز بها لتحقيق بطولة خاصة".

وأتم:" الأهلي لا يقف على أحد، وهدفه التتويج بالبطولات فقط".

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يواجه نادى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الاثنين، فريق أسوان على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الأهلي اللقاء بعد تعادل مع فريق الإنتاج الحربي في آخر لقاءاته في الدوري، بحثا عن استعادة الانتصارات بعد تحقيق 16 فوزا متتاليا في الدوري، والذى يحتل صدارته برصيد 53 نقطة.

فى المقابل، يدخل نادي أسوان اللقاء في المركز 13 والذي حصد 19 نقطة من 19 مباراة، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر 8 لقاءات، وكانت آخر لقاءات الفريق في الدوري أمام نادي مصر وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1.