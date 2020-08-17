شكرا لقرائتكم أيمن شوقى: الخسارة غير موجودة في قاموس جمهور الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن شوقى نجم الأهلى الأسبق إن الخسارة غير موجودة في قاموس جمهور القلعة الحمراء مؤكدا أن اللاعبين رقم واحد في مصر.

أضاف شوقى خلال تقديمه الاستوديو التحليلى لمباراة الأهلى وأسوان على قناة الأهلى :" جمهور الأهلى لا يصمت حتى صفارة الحكم ولا يعرف اليأس أو الخسارة".

تابع شوقى:" الحمد لله على نعمة الأهلى وجمهوره لاعبو الأهلى دائما رقم واحد ولا يعرفون سوي المكسب".

يواجه نادى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الاثنين، فريق أسوان على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الأهلي اللقاء بعد تعادل مع فريق الإنتاج الحربي في آخر لقاءاته في الدوري، بحثا عن استعادة الانتصارات بعد تحقيق 16 فوزا متتاليا في الدوري، والذى يحتل صدارته برصيد 53 نقطة.

فى المقابل، يدخل نادي أسوان اللقاء في المركز 13 والذي حصد 19 نقطة من 19 مباراة، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر 8 لقاءات، وكانت آخر لقاءات الفريق في الدوري أمام نادي مصر وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

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