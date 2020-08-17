شكرا لقرائتكم البرلمان يوافق على سماع أقوال مرتضى منصور بقضية "فيديو سب الخطيب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق البرلمان على سماع أقوال رئيس الزمالك في القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، والمقيدة برقم 104 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، بدون اتخاذ أى إجراء آخر إلا بعد استئذان المجلس، وذلك بناء على طلب النائب مرتضى منصور.

وتتضمن القضية شكوى فى حق مرتضى منصور بواقعة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى من خلال مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى.

وفى تعليقه على هذا الأمر قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "سماع الأقوال يتم الاستماع فيه للنائب، ولا يجوز للنيابة العامة التطرق لأى إجرءات مقيدة للحرية أو اتخاذ أى إجرءات سواء حبس أو ضبط أو تحفظ".