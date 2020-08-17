شكرا لقرائتكم المقاولون ضد الإنتاج الحربي .. الذئاب يقتنصون الفوز بثنائية في الجبل الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح المقاولون العرب فى تحقيق فوز ثمين على الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة الـ20 للدورى ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 37 نقطة ويعود للمركز الثالث بجدول المسابقة ، بينما تجمد رصيد الإنتاج عند 24 نقطة فى المركز التاسع .

تقدم باسم مرسى تقدم للإنتاج الحربى فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء من خطأ فادح لمحمود أيو السعود حارس مرمى المقاولون العرب بعد عرضية من ضربة ركنية لأحمد شديد قناوى تخطت أبو السعود لتقدم قدم باسم مرسى مباشرة فى المرمى معلنا عن هدف التقدم للعجلات الحربية ، وفى الدقيقة 33 نجح محمد سالم مهاجم المقاولون من إحراز هدف التعادل لفريقه من عرضية متقنة من الجانب الأيمن من كريم مصطفى ارتقى إليها محمد سالم ووضعها قوية برأسه فى مرمى الإنتاج الحربى .

وفى الدقيقة 53 نجح عبد الله ياسين من إحراز الهدف الثانى للمقاولون العرب بعد كرة هات وخد مع شكرى نجيب أحرزها اللاعب مباشرة فى مرمى أحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربى .

Advertisements

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، إبراهيم صلاح، محمد سالم، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمد مجلى، أحمد الشيمى، سيف الدين الجزيرى وشكرى نجيب.

فيما استمر غياب طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق للمباراة الثانية على التوالي بسبب عدم الجاهزية لإصابته بشد في العضلة الأمامية.

كما أعلن مختار مختار المدير الفني للانتاج الحربي عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب وجاء كالتالي: في حراسة المرمى أحمد يحيى، وأمامه أحمد شديد، محمود البدري، أحمد صابر، محمد شوقي غريب، إبراهيم مجدي، محمد بازوكا، محمد عادل، علاء سلامة، كريم لالا، وباسم مرسي.