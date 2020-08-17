"التشكيل والقنوات وطاقم الحكام".. المدير الفني للأهلي يفاجىء أسوان بخمسة تغيرات .. "بث مباشر"

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة أسوان التي تقام بعد قليل ضمن الجولة الـ20 لمسابقة الدوري الممتاز مساء اليوم الاثنين.

وقرر فايلر الدفع بأحمد الشيخ وجيرالدو معاً فى التشكيل الأساسي بالإضافة لأحمد فتحي الذي دخل التشكيل الأساسي لأول مرة بعد العودة من التوقف بسبب تفشي فيروس كرونا المستجد.

وعاد حمدي فتحي أساسياً لأول مرة منذ شفاءه من الإصابة بالإضافة إلى عودة أجايي مرة أخرى للهجوم ليكون السويسري أجرى 5 تغيرات عن تشكيل مباراة الإنتاج الحربي السابقة.

وخرج من التشكيل رامي ربيعة وأليو ديانج ومروان محسن ومحمد هاني لأسباب مختلفة بالإضافة لتغيير أخر في الملعب بالدفع بالنيجيري جونيور أجايي في مركز المهاجم.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمود متولي وأحمد فتحي وأيمن اشرف وعلي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو.

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خط الهجوم : جونيور أجايي.

فيما جاء تشكيل أسوان على النحو التالي:

مسعد عوض، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، محمد المرسي، أحمد صغيري، مصطفى البدري، محمد إسماعيل.

مسعد عوض، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، محمد المرسي، أحمد صغيري، مصطفى البدري، محمد إسماعيل.

وتذيع قناة «أون تايم سبورتس 1» المباراة حصرياً عبر شاشتها.

وكان الأهلي قد فاز على أسوان بنتيجة 5/1 في لقاء الدور الأول الذي استضافه ملعب أسوان.

المباراة يديرها طارق مجدي كحكم ساحة، يعاونه كل من أحمد صلاح ومحمد عزازي ومحمد عبدالعزيز حكمًا رابعًا