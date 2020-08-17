الامارات | 6 بنود تضمنها" بروتوكول" المباريات الودية والرسمية

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 بنود تضمنها" بروتوكول" المباريات الودية والرسمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الإشراف على تطبيق بروتوكول المباريات باتحاد كرة القدم اليوم الإثنين عبر الإتصال المرئي ،ورشة عمل لشرح البروتوكول للأندية قبل انطلاق الموسم الرياضي 2020-2021 ، وشارك شارك في الورشة رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول ممثلة بالدكتور. مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة دكتور سعيد ال ثاني، ومبخوت الهاجري ومحمد علي سرور وسكرتير لجنة الطب الرياضي محمد أحمد السيد إلى أكثر من 150 شخصاً من ممثلي الأندية والأطقم الفنية والطبية والإدارية العاملة بالمنتخبات الوطنية.

تأتي هذه الورشة في إطار توضيح العمليات الخاصة بإدارة المباريات والضوابط والالتزامات الواجب توافرها من قبل الأندية لسريان عملية إقامة أي مباراة رسمية أو ودية في الدولة بشكل آمن وسلس.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي " بروتوكول المباريات يأتي تتمة للبروتوكول الطبي الخاص بالعودة للتدريبات الذي قام اتحاد كرة القدم بتعميمه على الأندية في الفترة الماضية لأغراض العودة التدريجية للتمارين الجماعية بصورة آمنة

وقال الدكتور مصفى السيد الهاسمي " نثمن العمل الذي تقوم به الجهات المختصة داخل لدوة في السيطرة على الوباء ، كما نتقدم بالشكر لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين على تعاونهم لإنجاح مهمة اللجنة".

,وأضاف: "قامت اللجنة بشرح كافة بنود بروتوكول عمليات المباريات من الناحيتين الطبية والتنظيمية والتي تتضمن بشكل رئيسي (آلية إجراء الفحوصات، تقسيم الاستاد، تعقيم الاستاد، إجراءات يوم المباراة، مرافق الملعب، الإعلام وشؤون البث التليفزيوني، تعليمات المعسكرات الداخلية والخارجية ومقر الإقامة، المبادئ العامة لإعادة فتح المرافق الخدمية).

كما أن عملية تطبيق البروتوكول تقع على عاتق الجميع وهي مسؤولية مجتمعية يجب على كل فرد الالتزام بها ويجب المحافظة على ما قامت به الدولة من خطوات كبيرة وحققته من مكتسبات خلال مواجهة فايروس كورونا والحد من انتشاره".

وأوضح رئيس اللجنة " الهدف من الورشة هو أن يتقبل الجميع الإجراءات كجزء من "الوضع الطبيعي الجديد".

وأكمل "قامت اللجنة بالإجابة عن استفسارات ممثلي الأندية ، كما نقوم بالاجتماع بشكل أسبوعي للوقوف على كافة المستجدات الخاصة بفايروس كورونا ، وقمنا بزيارات تفقدية للعديد من الأندية لضمان تطبيق بروتوكول عودة التدريبات, وسيتم خلال الفترة القادمة تكثيف الزيارات لضمان تنفيذ البروتوكول والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لأي معوقات قد تواجه الأندية".

يذكر أن اللجنة تقوم بالإجابة عن كافة استفسارات الأندية على مدار الساعة والواردة عبر البريد الالكتروني للاتحاد أو الخط الساخن المخصص لهذا الشأن.

بنود بروتوكول المباريات من الناحية الطبية والتنظيمية

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-آلية إجراء الفحوصات

- تقسيم الاستاد

- تعقيم الاستاد

-إجراءات يوم المباراة، "مرافق الملعب، الإعلام وشؤون البث التليفزيوني".

- تعليمات المعسكرات الداخلية والخارجية ومقر الإقامة.

-المبادئ العامة لإعادة فتح المرافق الخدمية.

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