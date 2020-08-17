شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحول تأخره بهدف امام الإنتاج إلى فوز مثير بثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حول فرق المقاولون العرب تأخره بهدف امام فريق الإنتاج الحربي، إلى فوز بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب المقاولون العرب في اطار الجولة 20 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

تقدم الإنتاج عن طريق المهاجم باسم مرسي في الدقيقة 11 من زمن المباراة، وتعادل للمقاولون العرب لاعب الإنتاج أحمد يحيى بالخطأ في مرماه بالدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني حقق فريق المقاولون هدفه من المباراة واستطاع التقدم على الإنتاج بالهدف الثاني عن طريق اللاعب عبدالله ياسين في الدقيقة 53 من زمن المباراة، لتنتهى بفوز المقاولون 2-1.

بتلك النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 34 في المركز الرابع وله مباراة مؤجلة، بينما توقف رصيد الإنتاج عند النقطة 24 في المركز الثامن من جدول الترتيب.