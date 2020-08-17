اتحاد الكرة يتحمل تكاليف معسكري الحدود والإسماعيلي قبل لقائي المصري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تحمل تكاليف معسكري فريقي حرس الحدود والإسماعيلي قبيل مباراة كل منهما أمام المصري التي لم يتمكن من آدائهما لظروف إصابة عدد من لاعبيه تجاوز ال 10 لاعبين.
واستقبل الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأحد، وفداً عن النادي المصري لشرح ملابسات ما أدى إلى عدم تمكن النادي من آداء مباراته أمام الإسماعيلي في موعدها المقرر، حيث قدم النادي المصري ما يثبت أن عدد الحالات الإيجابية بين لاعبي الفريق الأول قد تجاوز 10 لاعبين.
وبناء عليه تواصل الاتحاد المصري على الفور بالشركة المسئولة عن اجراء المسحات وسبب قيامها بإبلاغ اتحاد كرة القدم بأن عدد الإصابات لم يتجاوز 9 حالات في صفوف لاعبي الفريق الأول.
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الوضع في مصر
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اصابات
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96,475
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تعافي
59,743
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وفيات
5,160
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