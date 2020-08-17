شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن تشكيل الأهلي أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة أسوان في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها التاسعة على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي وأحمد فتحي وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

ويجلس على دكة البدلاء على لطفي وياسر إبراهيم ومروان محسن ووليد سليمان وأليو ديانج وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد هاني وعربي بدر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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