هاميلتون يغرد خارج السرب ويقترب من معادلة رقم الأسطورة شوماخر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد فوز الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بلقب السباق التذكاري الذي أقيم على مضمار سيلفرستون يوم الأحد من الأسبوع الماضي، خاض فريق مرسيدس سباق جائزة إسبانيا الكبرى مطلع هذا الأسبوع، وسط حالة من القلق والمخاوف بشأن إطارات سيارات الفريق.
ولكن مخاوف الفريق تبددت تماما مع انتهاء السباق بفوز البريطاني لويس هاميلتون سائق الفريق باللقب وتعزيزه لموقعه في صدارة الترتيب العام لبطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا1.
وفي مثل هذه الظروف وعندما يدور الجدل بشأن أي مخاوف، يؤكد هاميلتون دائما إجادته للتعامل مع هذه المواقف ويكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه.
وسافر فريق مرسيدس إلى برشلونة وهو يخشى من تأثير درجات الحرارة العالية في إسبانيا على إطارات السيارة وما يمكن أن تسفر عنه في السباق بما يخدم فيرستابن الذي تغلب على درجات حرارة مماثلة قبلها بأسبوع واحد وفاز بالسباق على مضمار سيلفرستون البريطاني.
ويتطلع هاميلتون الآن لمزيد من الانتصارات لمعادلة الرقم القياسي لعدد السباقات التي يفوز بها أي سائق في تاريخ مشاركاته بفورمولا1، حيث يستحوذ الأسطورة شوماخر على هذا الرقم القياسي برصيد 91 انتصارا بفارق ثلاثة ألقاب عن هاميلتون.
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الوضع في مصر
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اصابات
96,475
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تعافي
59,743
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وفيات
5,160
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