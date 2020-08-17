شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يواصل برنامجه التأهيلي واحتمال غيابه امام نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برنامجه التأهيلي فى جيمانيزيوم النادي على هامش المران الذي يجري على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وكان اللاعب قد تغيب عن المباراة الأخيرة للفريق أمام مصر المقاصة والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد بسبب انتظامه في البرنامج التأهيلي.

ويستعد الفريق لمواجهة نادي مصر غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز.