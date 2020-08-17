الزمالك يضم أيقونة الإسماعيلية الجديد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد نادي الزمالك مع محمد طارق عبدربه مواليد ٢٠٠٤ حيث انضم اللاعب إلى قطاع الناشئين بنادي الزمالك وذلك بعد أن وقع على استمارة اللعب للقلعة البيضاء في حضور طارق يحيى المشرف العام على قطاع الناشئين ومدحت عبد الهادي نائب المشرف العام بالقطاع وسعيد لطفي عضو لجنة اكتشاف المواهب بالزمالك.

وأكد طارق يحيى أن اللاعب يشغل مركز الديفندر ويعد خامة جيدة وهو ابن شقيق حسني عبد ربه نجم فريق الإسماعيلي السابق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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