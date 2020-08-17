شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك أمام نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نادي مصر المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من محمود عبدالرحيم جنش ومحمد صبحي في حراسة المرمى..

محمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وأحمد عيد وحاتم محمد في خط الدفاع.

اسلام جابر وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وسيف جعفر ومحمد عنتر وحسام أشرف ومحمد حسام بيسو وياسين مرعي ومحمد اوناجم وأشرف بن شرقي في خط الوسط.

كاسونجو كاسونجو واسامة فيصل في خط الهجوم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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