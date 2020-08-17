شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو يوقع لروما الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب بشدة الإسباني بيدرو رودريجيز، لاعب برشلونة وتشيلسي السابق، على أعتاب التوقيع لناديه الجديد، والذي سيكون في إيطاليا، ووصل بيدرو إلى روما اليوم الإثنين، حيث من المتوقع أن يوقع عقد انتقاله إلى الذئاب في الساعات القليلة المقبلة. وبات بيدرو (33 عاما)، لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الإنجليزي، ووصل اليوم إلى إيطاليا، حيث كان وفد من روما ينتظره، وفقا لما أظهرته مقاطع فيديو متداولة عبر شبكة الإنترنت.

وسيخضع الجناح الإسباني، الذي لعب في صفوف تشيلسي الإنجليزي 5 مواسم، للفحص الطبي في الساعات القليلة المقبلة، وبمجرد اجتيازه، سيوقع عقد انتقاله إلى الذئاب تحت قيادة البرتغالي باولو فونسيكا.

ويستعد بيدرو، لخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي بعد فوزه بـ 23 لقباً، من بينها ثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، بالإضافة إلى لقب البريميرليج ودوري أوروبا مع البلوز. وفاز بيدرو بكأس العالم 2010 وبكأس أمم أوروبا 2012 مع المنتخب الإسباني.