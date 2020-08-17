شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل مشيدا بأداء نيمار: قائد مختلف بفضل قدراته وشجاعته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، بالبرازيلي نيمار جونيور قبل مواجهة لايبزيج الألماني، غدا الثلاثاء، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب «نيمار يبقى قائدا دائما في الملعب، فهو قائد مختلف بلا شك، وذلك بفضل قدراته وثقته وشجاعته، وإصراره على الفوز، وتطلعه للتتويج بالألقاب، فهي أمور نحتاجها بشدة».

واستدرك المدرب الألماني «لكننا فريق جماعي يضم هيريرا وسارابيا وكيلور نافاس وغيرهم، وندرك جيدا أهمية الجماعية وخلق أجواء إيجابية داخل الفريق، وربما يكون هذا هو المفتاح ليتطور مستوى نيمار، لأنه لا يمكن أن يفوز بمفرده، لذا أنا سعيد بهذه الحالة الاستثنائية بصفوف الفريق».

كما تحدث مدرب بي إس جي عن فرص كيليان مبابي في المشاركة أمام لايبزيج، مؤكدا «بالطبع مبابي جاهز للمباراة، لقد لعب 30 دقيقة أمام أتالانتا، وتحسنت حالته على مدار الأيام الستة الأخيرة، بالتأكيد يمكنه المشاركة أساسيا وسنقرر عقب مران اليوم ما إذا سيبدأ المباراة أو يشارك بديلا، فكل الاحتمالات ممكنة».

وانتقل توماس توخيل للحديث عن منافسات قبل النهائي، قائلا «نعم هناك ثلاثة مدربين ألمان، ولكنهم مختلفون، كما أن رودي جارسيا مدرب ليون نفسه قال إنه ألماني نسبيا، إذن هناك ثلاثة مدربين ونصف من ألمانيا في هذه المرحلة».

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