بروسيا دورتموند يفتش عن صفقات سوبر لتدعيم صفوفه في الميركاتو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا المدرب السويسري لوسيان فافر، إدارة بوروسيا دورتموند، لتعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وتحدث فافر، خلال تصريحات أبرزتها شبكة «سكاي سبورتس ألمانيا»، عن حاجته لامتلاك فريقين متكاملين بالقائمة، وإلا ستزداد صعوبة مهمته في الموسم المقبل.
وأضاف المدرب: «لا نمتلك هذين الفريقين إلى الآن». وتأتي هذه التصريحات من جانب السويسري، رغم إعلان هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي للنادي، عدم امتلاك دورتموند لأموال كافية من أجل إبرام صفقات جديدة.
وفيما يتعلق بقرب استعارة الشاب البرازيلي، رينير جيسوس، من ريال مدريد، قال فافر: «إنه لاعب قادر على اللعب كمهاجم وهمي، وكذلك على الأطراف ووفقا لما رأيته، فإنه مميز في إنهاء الهجمات بشكل جيد جدا، مؤكدا حتمية التحلي بالصبر مع اللاعبين الشباب، نظرا لحاجتهم لتعلم المزيد دائما.
يذكر أن دورتموند اكتفى هذا الصيف حتى الآن، بالتعاقد مع الظهير البلجيكي توماس مونييه، في صفقة انتقال حر، ولاعب الوسط الإنجليزي جودي بيلينجهام، بضمه من برمنجهام سيتي مقابل نحو 23 مليون يورو.
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