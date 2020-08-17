شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان ولايبزيج في نصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي عند التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة عشاق الساحرة المستديرة مع فاصل جديد من المتعة والآثارة حيث يصطدم فريق باريس سان جيرمان مع نظيره لايبزيج الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب "النور".

ويخوض الفريق الباريسي لقاء نصف النهائي بتشكيلة لقاء أتالانتا الإيطالي في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا عدا حارسه الإساسس نافاس الذي تعرض للإصابة خلال اللقاء السابق على أن يكون بديل حارس ريال مدريد السابق الإسباني المعار من إشبيلية سيرجيو ريكو، بعدما لعب في مكان حارس ريال مدريد السابق بعد إصابته ضد أتالانتا.

وتعرض نافاس لإصابة في عضلة الفخذ خلال مباراة أتالانتا في ربع النهائي قبل أيام، والتي انتهت بفوز باريس بهدفين مقابل هدف، وغادر حارس منتخب كوستاريكا المباراة في دقائقها الأخيرة وشارك بدلا منه الإسباني سيرخيو ريكو.

ويخوض الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل متوقع من، سيرجيو ريكو في حراسة المرمى، ودفاعا، بيرنات - كيمبيبي - سيلفا – كيرير، ووسطا، هيريرا - ماركينيوس – جاي، وهجوما، نيمار - إيكاري – كيليان مبابي.

وفي المقابل يخوض فريق لايبزيج الألماني اللقاء بتشكيل متوقع من، سيبدأ الفريق الألماني جولاتشي في حراسة المرمى، أوباميكانو وكلوسترمان وهالشتنبيرج في الدفاع، لايمر وسابيتسير وكامبل وموليكي في الوسط، وأمامهما فوشبيري ونكونكو، وسيقود الهجوم باتريك شيك.

يذكر أن باريس سان جيرمان تأهل إلى الدور الحالي من البطولة على حساب فريق أتلانتا بعد التغلب عليه بهدفين مقابل هدف في دور الـ 8، بينما تأهل لايبزيج على حساب أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه 2-1 في ربع النهائي .

وكان لايبزيج تأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة بعد فوزه على توتنهام الإنجليزي بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب، وتمكن أيضاً من تحقيق الفوز في مباراة العودة بنتيجة 3-0.

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جدير بالذكر أن الفريق الفائز من باريس سان جيرمان ولايبزيج الألماني سيواجه الفائز من فريق بايرن ميونيخ الألماني ونظيره ليون الفرنسي في لقاء يوم الأحد بالدور النهائي للبطولة الأوروبية.