نيكول: تياغو أفضل من أي لاعب وسط في ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

أشار مدافع ​ليفربول​ السابق، ​ستيف نيكول​، إلى أنه لسوء الحظ أن أسلوب لاعب ​بايرن ميونيخ​ ​تياغو الكانتارا​ لا يناسب الطريقة التي يتبعها الريدز في وسط الملعب حالياً.



وصرح نيكول، لشبكة "ESPN": "تياغو ممرر أفضل من أي لاعب موجود في ليفربول حالياً، لكن المشكلة هي الطريقة التي يلعب بها ليفربول في وسط الملعب، يتعلق الأمر أكثر ببذل الكثير من الطاقة والقوة".

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وأضاف: "من حيث القدرات أوافق أن تياغو أفضل من أي لاعب وسط في ليفربول، ولكن من وجهة نظر أخرى فإن الضغط من أجل استعادة الكرة سيؤثر بالسلب على ألكانتارا حال بدأ أساسياً في كل مباراة".

وتابع: " لو كنت مسؤولاً في ليفربول لتعاقدت معه، أعتقد أنه لاعب رائع ويمكنه تمرير الكرة بإتقان، ولكن لسوء الحظ، إنه لا يناسب الطريقة التي يتبعها ليفربول في وسط الملعب حالياً".

وختم نيكول: "ألكانتارا يمكنه اللعب في كأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة، يمكنك أن تستعين به لنصف ساعة من أجل تمريراته المتقنة إذا كنت في حاجة لذلك، لو كنت مسؤولا لتعاقدت معه، أعتقد أنه لاعب جيد، إذا كان سعره مناسباً فعلى ليفربول إحضاره".