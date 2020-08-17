ايتو: برشلونة هو ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

اعتبر نجم ​برشلونة​ السابق، الكاميروني صامويل إيتو أن هناك حاجة لبذل كل شيء لضمان إنهاء مسيرة الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ مع النادي الكتالوني.

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وقال إيتو لموقع "TyC Sports": "هناك حاجة لبذل كل شيء لضمان إنهاء ميسي مسيرته في برشلونة، آمل أن يقوم من يتخذون القرارات بذلك من أجل مصلحة برشلونة".

وأضاف: "أنا أحب ليو كما لو كان ابني، برشلونة هو ميسي، أنا دائما أريد الأفضل لميسي، إذا قرر الرحيل، فنحن بحاجة إلى محاولة العثور على اسم آخر للنادي".

وختم إيتو: "نحن محظوظون لأن لدينا حاليا أفضل لاعب على الإطلاق".