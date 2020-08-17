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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايتو: برشلونة هو ميسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020
اعتبر نجم برشلونة السابق، الكاميروني صامويل إيتو أن هناك حاجة لبذل كل شيء لضمان إنهاء مسيرة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي الكتالوني.
وقال إيتو لموقع "TyC Sports": "هناك حاجة لبذل كل شيء لضمان إنهاء ميسي مسيرته في برشلونة، آمل أن يقوم من يتخذون القرارات بذلك من أجل مصلحة برشلونة".
وأضاف: "أنا أحب ليو كما لو كان ابني، برشلونة هو ميسي، أنا دائما أريد الأفضل لميسي، إذا قرر الرحيل، فنحن بحاجة إلى محاولة العثور على اسم آخر للنادي".
وختم إيتو: "نحن محظوظون لأن لدينا حاليا أفضل لاعب على الإطلاق".
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