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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النصر سيتخذ اجراءات ضد كارينيو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020
اعلنت مصادر صحفية سعودية أن إدارة نادي النصر بدأت التحرك واتخاذ إجراءات ضد الأوروغواياني دانيال كارينيو المدير الفني الأسبق للفريق والحالي للوحدة.
وكان كارينيو، الذي درب النصر في ولايتين مختلفتين، 2012-2014 و2018-2019 قد انتقد أداء التحكيم في خسارة فريقه الوحدة ضد العالمي بهدف دون رد، معتبرا أن الإدارة النصراوية تتواصل مع الحكام، وهو ما يفسر مجاملة التحكيم للفريق، على حد تعبيره، وترغب إدارة النصر في اتخاذ إجراء قانوني من قبل لجنة الانضباط ضد المدرب الوحداوي خاصة بعد تلك التصريحات المثيرة للجدل.
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