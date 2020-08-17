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النصر سيتخذ اجراءات ضد كارينيو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

اعلنت مصادر صحفية سعودية أن إدارة نادي ​النصر​ بدأت التحرك واتخاذ إجراءات ضد الأوروغواياني ​دانيال كارينيو​ المدير الفني الأسبق للفريق والحالي للوحدة.

وكان كارينيو، الذي درب النصر في ولايتين مختلفتين، 2012-2014 و2018-2019 قد انتقد أداء التحكيم في خسارة فريقه ​الوحدة​ ضد العالمي بهدف دون رد، معتبرا أن الإدارة النصراوية تتواصل مع الحكام، وهو ما يفسر مجاملة التحكيم للفريق، على حد تعبيره، وترغب إدارة النصر في اتخاذ إجراء قانوني من قبل لجنة الانضباط ضد المدرب الوحداوي خاصة بعد تلك التصريحات المثيرة للجدل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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