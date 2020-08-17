مجموعة فريدكين الأميركية تشتري نادي روما بشكل رسمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

أعلن ​نادي روما​ الإيطالي عن إنتقال ملكية الفريق بشكل رسمي إلى مجموعة فريدكين الأميركية، برئاسة دان فريدكين ونجله ريان فريدكين.



وإستحوذ الملياردير الأميركي على 86.6% من أسهم النادي، بعد أن دفع 591 مليون يورو لمالك الذئاب السابق الأميركي الآخر جايمس بالوتا.

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وعبر فريدكين الأب عن سعادته بإتمام الصفقة بعد مفاوضات دامت أكثر من 8 أشهر وقال :"نحن سعداء بالإنضمام إلى عائلة روما".

وتابع :" أحد الجماهير مؤخراً خذوا فريقنا المميز وإجعلوه واحد من أعظم الأسماء في عالم كرة القدم، وننوي القيام بذلك بالتحديد".

وأضاف :"إلتزامنا بروما تام، سنكون حاضرين في روما، المدينة التي تمتلك مكان مميز في قلبنا، للنطلق في هذه الرحلة، نحن نعلم بأننا مؤتمنون على هذا الفريق الذي يعد جزء مهم من روح روما، وسنحمل هذه المسؤولية بكامل الجدّية".