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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي بروين يودع ديفيد سيلفا برسالة مؤثرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020
ودع نجم مانشستر سيتي، الدولي البلجيكي كيفين دي بروين زميله ديفيد سيلفا، الذي غادر النادي بعد نهاية عقده برسالة مؤثرة.
ووصل مشوار سيلفا إلى نهايته في ملعب الإتحاد بعد عشر سنوات دافع خلالها عن ألوان النادي الإنكليزي قادماً من نادي فالنسيا الإسباني في العام 2010.
وجاء في منشور دي بروين عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "من المحزن رؤية هذا الرجل يغادر النادي بعد 10 سنوات مذهلة".
وأضاف: "لقد كان من الشرف لي أن ألعب مع صديقي، وأتمنى لك كل التوفيق في المستقبل".
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