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لورينتي يكشف عن بعض القرارات المنجزة لادارة برشلونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

اعلن الصحفي الموثوق ​مارسال لورينتي​ عن بعض القرارات المُنجزة التي سيعلنها نادي ​برشلونة​ بعد اجتماع مجلس الإدارة.

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وقد انتهى الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة برشلونة من أجل حل بعض القضايا المعقدة بعد كارثة الخروج من أثر الهزيمة الثقيلة على يد بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 8-2، فقال: "تم إقالة ​كيكي سيتيين​ بالفعل، ورونالد كومان سيكون مدرب برشلونة الجديد في الموسمين المقبلين".

وأضاف: "بارتوميو لن يستقبل، ولكن ستجري انتخابات الرئاسة مبكرًا في شهر آذار المقبل".

واختتم: "سيعقد اجتماع المندوبين في شهر تشرين الاول".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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