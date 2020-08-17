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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لورينتي يكشف عن بعض القرارات المنجزة لادارة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020
اعلن الصحفي الموثوق مارسال لورينتي عن بعض القرارات المُنجزة التي سيعلنها نادي برشلونة بعد اجتماع مجلس الإدارة.
وقد انتهى الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة برشلونة من أجل حل بعض القضايا المعقدة بعد كارثة الخروج من دوري أبطال أوروبا أثر الهزيمة الثقيلة على يد بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 8-2، فقال: "تم إقالة كيكي سيتيين بالفعل، ورونالد كومان سيكون مدرب برشلونة الجديد في الموسمين المقبلين".
وأضاف: "بارتوميو لن يستقبل، ولكن ستجري انتخابات الرئاسة مبكرًا في شهر آذار المقبل".
واختتم: "سيعقد اجتماع المندوبين في شهر تشرين الاول".
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