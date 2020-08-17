لورينتي يكشف عن بعض القرارات المنجزة لادارة برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

اعلن الصحفي الموثوق ​مارسال لورينتي​ عن بعض القرارات المُنجزة التي سيعلنها نادي ​برشلونة​ بعد اجتماع مجلس الإدارة.

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وقد انتهى الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة برشلونة من أجل حل بعض القضايا المعقدة بعد كارثة الخروج من دوري أبطال أوروبا أثر الهزيمة الثقيلة على يد بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 8-2، فقال: "تم إقالة ​كيكي سيتيين​ بالفعل، ورونالد كومان سيكون مدرب برشلونة الجديد في الموسمين المقبلين".

وأضاف: "بارتوميو لن يستقبل، ولكن ستجري انتخابات الرئاسة مبكرًا في شهر آذار المقبل".

واختتم: "سيعقد اجتماع المندوبين في شهر تشرين الاول".