شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نادي مصر .. حراس عرين القلعة البيضاء يخضعون لتدريبات خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد صبحي رباعي حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، لفقرة بدنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة وخاض الرباعي فقرة خاصة للتعامل مع التسديدات القريبة والبعيدة تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى التمرين على التصدي للكرات العرضية واستخدام صدادات لتنفيذ بعض التدريبات الفنية.

وشهدت التدريبات تألق واضح للرباعي، حيث قام عمرو عبدالسلام مدرب الحراس بالاشادة بهم ويستعد الفريق لمواجهة نادي مصر غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

واصل حازم إمام لاعب الفريقبرنامجه التأهيلي فى جيمانيزيوم النادي على هامش المران الذي يجري على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وكان اللاعب قد تغيب عن المباراة الأخيرة للفريق أمام مصر المقاصة والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد بسبب انتظامه في البرنامج التأهيلي ويستعد الفريق لمواجهة نادي مصر غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

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شارك سيف فاروق جعفر و أحمد عيد وحسام أشرف وأسامة فيصل وياسين مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد اللاعبون الشباب بمران الفريق المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي وظهر الحماس على اللاعبين في التدريبات مما أشعل التدريبات و أثنى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على مستوى اللاعبين وطالبهم باستغلال الفرصة الفترة القادمة.

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، منح الثنائى حسام أشرف وأسامة فيصل، مهاجمي الفريق الأبيض الصاعدين، عدد أكبر من الدقائق فى المشاركة قبل خوض القمة المرتقبة مع الأهلى، يوم السبت المقبل، فى بطولة الدورى الممتاز، حيث سيمنح المدرب الفرنسى للثنائى فرصة المشاركة فى عدد دقائق أكبر فى مواجهة الغد مع نادى مصر، فى اللقاء الذى سيقام على ستاد الكلية الحربية، فى الجولة العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويأتى قرار كارتيرون بعد تألق الثنائى حسام أشرف وأسامة فيصل، عندما تم الدفع بهما فى الدقائق الأخيرة بالمباراة الماضية أمام مصر للمقاصة، فى الجولة التاسعة عشر بالدورى الممتاز حيث نجحا فى قيادة الفريق الأبيض للفوز على المقاصة، بهدف دون رد سجله حسام أشرف، ويأتى قرار المدرب الفرنسى أيضا لتجهيزهما للقمة بصورة أكبر للدفع بهما خلال سير اللقاء حال الحاجة إلى جهودهما.

ويدخل الزمالك مباراة نادى مصر مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.