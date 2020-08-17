شكرا لقرائتكم مصدر بالأهلي: أوباما وقع للأهلي منذ موسمين وقت أن كان لاعباً حراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مصدر داخل النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن يوسف أوباما نجم الزمالك كان قد وقع للأهلي منذ موسمين وقت أن كان لاعباً حراً، وبالتحديد اثناء لعبه للاتحاد السكندري قبل أن يتم التراجع عن ضمه في اللحظات الأخيرة ويعود اللاعب في وقتها للزمالك، وقال المصدر لـسوبر كورة :"أوباما لاعب جيد ويمثل إضافة لأي فريق يلعب له ولكننا لم نتحدث معه بشكل رسمي خاصة وأن عقده ممتد مع الزمالك لنهاية الموسم المقبل ونحن نحترم تعاقدات الأندية الأخرى مع لاعبيها"

وحول إمكانية التعاقد مع أوباما حال انتهاء عقده مع الزمالك وعدم توصله لاتفاق بشأن التجديد قال المصدر:"لن نسبق الأحداث ولكل حادث حديث ولكن الحقيقة الأن أن أوباما لاعباً في الزمالك ونحن نملك لاعبين جيدين للغاية في نفس مركزه وفكرة التدعيم مرتبطة بالحاجة ورغبات المدير الفني للفريق وفكر لجنة التخطيط بالنادي"

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وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، قد أكد أن الوقت غير مناسب لفتح ملف تجديد عقد يوسف أوباما لاعب الفريق بسبب التركيز على بطولة أفريقيا والدورى..وقال أمير مرتضى :"أوباما وحازم إمام ولادنا وعندنا هدف الفوز ببطولة أفريقيا وتحسين مركزنا في الدورى".

وأضاف أمير مرتضى : "هناك وقت معين للإعلان عن الصفقات وتجديد العقود، في الوقت المناسب هنطلع نقول دا جدد وده مش موافق وكل حاجة هتنكشف في الوقت المناسب، ولكن الوقت الحالي مفيش مشاكل خالص داخل الفريق وكل التركيز حاليا على التتويج ببطولة أفريقيا والدورى".