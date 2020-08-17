شكرا لقرائتكم الأهلي ضد نادي أسوان .. كشري يعلن تشكيل تماسيح النيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة النادي الأهلي،ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي، وجاء تشكيل أسوان كالتالي: مسعد عوض في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، ابراهيم جلال، ابراهيم القاضي، محمد المرسي، أحمد صغيري، مصطفى البدري ومحمد اسماعيل. وضمت قائمة أبناء الجنوب 22 لاعباً لمواجهة الأهلي وهم: محمد خليفة، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق أبو العز، محمد عبد المجيد،حسن طارق، أحمد عامر، أحمد فتحي، رضا السيد، الحسيني سمير، ابراهيم جلال، كريم الطيب، ابراهيم القاضي، هيثم الفيل، ن يوسف، محمد المرسي، أحمد صغيري، مسعد عوض، مصطفى البدرى، أحمد بليه، محمد اسماعيل، مصطفى دويدار.



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واستعان كشرى بـ4 لاعبين تحت السن وهم، أحمد بليه،كريم الطيب، محمد اسماعيل ومصطفى دويدار، وذلك بعدما عصفت الاصابات بلاعبي أسوان، حيث تأكد غياب محمد رزق، لاعب وسط نادى أسوان، عن لقاء فريقه المرتقب أمام الأهلى، وأكد الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى بأسوان فى تصريحات خاصة، أن اللاعب تعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة أسوان ونادى مصر التى أقيمت بالجولة الماضية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وتقرر غياب رزق لمدة أسبوعين.

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وأضاف عبد الغفار، أن سولمون منساه لاعب الفريق والذى تعرض للطرد خلال نفس المباراة بداعى إدعاء الإصابة يعانى من شد فى السمانة ويغيب على إثره 3 أيام بالإضافة إلى غيابه عن مباراة الأهلي بعد تعرضه للطرد.

كما يواصل فادى فريد مهاجم أسوان وهداف الفريق الغياب عن المباريات بعد تعرضه لشد فى الخلفية خلال المباراة الأولى التى جمعت أسوان والمقاصة وانتهت بفوز الفريق الفيومى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 في مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 19 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا في 7 وخسروا 8 أخرى، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 آخرين.