شكرا لقرائتكم نجل شقيق حسنى عبد ربه يوقع للزمالك بعد الرحيل عن الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح نادي الزمالك في التعاقد مع الناشىء محمد طارق عبد ربه مواليد ٢٠٠٤ في حضور طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء ومدحت عبد الهادي المدير الفني لشباب الزمالك وطارق عبد ربه والد اللاعب وشقيق نجم الاسماعيلي السابق القيصر حسني عبد ربه .

وكان محمد طارق أحد العناصر المميزة في قطاع الناشئين بالاسماعيلي ويتوقع له الجميع أن يكون امتداد لعمه القيصر صاحب المسيرة التاريخية مع الدراويش ولكن اللاعب فوجىء منذ أيام بابلاغه ووالده طارق عبد ربه المدرب بالقطاع بالاستغناء عنهم بداعي اعتراض حسني عبد ربه علي سياسات مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان.

وقال طارق عبد ربه مدرب شباب الاسماعيلي السابق في تصريحات خاصة ل اليوم السابع:" سعيد للغاية بانضمام نجلي للزمالك واتمني أن يصاحبه التوفيق حتي يصبح لاعبا كبيرا بالقلعة البيضاء خاصة أنه كان احد العناصر المميزة في قطاع الناشئين بالاسماعيلي"

وعن الرحيل عن الاسماعيلي قال طارق عبد ربه :" للاسف لا اعرف اسباب هذا القرار ولكني فوجئت بقرار الاستغناء عني كمدرب بالقطاع وعن نجلي اللاعب بالناشئين بعد اعتراضنا علي بعض سياسات مجلس الإدارة الحالي ".

حسنى عبد ربه لُقب بـ"حبيب الغلابة" نظرًا لأعماله الخيرية فى الإسماعيلية ومساعدته للفقراء باستمرار، وهو ما جعله واحدا من أهم رموز الإسماعيلية، اختير أفضل لاعب فى كأس الأمم الأفريقية 2008 وثانى أفضل هداف بالبطولة اختير فى الـ11 لاعباً لفريق كأس الأمم الأفريقية 2008.

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حسنى عبد ربه يحتل المركز الخامس من حيث السجل التهديفى للدراويش بواقع 54 هدفًا خلف كل من محمد صلاح أبو جريشة، وعلى أبو جريشة، وشحتة، وأسامة خليل ، خاض عبد ربه 91 مباراة بقميص منتخب مصر نجح من خلالها تسجيل 15 هدفا ومرر تسعة أهداف.

"القيصر" حسنى عبد ربه حقق العديد من البطولات على مستوى المنتخبات، وفاز بأول الألقاب الأفريقية مع منتخب الشباب موسم 2003 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، بعد الفوز على منتخب "الأفيال" كوت ديفوار 4/3 فى المباراة النهائية، استطاع الانضمام لكتيبة المنتخب المصرى الأول فى أمم أفريقيا 2004 بتونس كأصغر لاعب فى تاريخ قائمة المنتخب المصرى.

كما شارك حسنى عبد ربه فى الحصول على الثلاثية التاريخية للكرة المصرية فى أمم أفريقيا 2006 / 2008 / 2010.

وصل حسنى عبد ربه مع الإسماعيلى إلى المباراة النهائية فى مواسم كثير ولم يحقق لقب البطولة، وكانت البداية فى كأس مصر 2003 أمام الأهلى، وخسر اللقب بعد مباراة صعبة وقوية حسمها المارد الأحمر وفاز بالكأس.

كما حصل عبد ربه على وصافة الدورى المصرى ثلاث مرات مع الإسماعيلى موسم 2002 / 2003 ثم موسم 2007 / 2008، وأخيراً الموسم الماضى، وحصل على وصافة دورى أبطال أفريقيا عام 2003 بعد الخسارة من إنيمبا النيجيرى، كما حصل على وصافة بطولة دورى أبطال العرب عام 2004 بعد الخسارة من الصفاقسى التونسى.