شكرا لقرائتكم عمر النور: راتبي الشهري في الزمالك بالستينات 12 جنيها بخلاف المكافآت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمر النور لاعب وسط مهاجم الزمالك التاريخي في فترة الستينات أن عقده بالنادي كان 12 جنيهاً راتباً شهرياً بخلاف مكافأة الفوز خارج الأرض 10 جنيهات، و5 للمباراة داخل الأرض.

أضاف عمر النور خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن هناك فارق كبير بين ما يتقاضاه اللاعبون حالياً وما كان يحصل عليه جيله في الستينات.

وقال عمر النور أن مباراة الزمالك والترسانة في موسم 1964 تقريباً هي أسوء مواجهة في تاريخه مع القلعة البيضاء خاصة وان الفريق كان بحاجة الى الفوز لتحقيق لقب الدوري الممتاز وقتها بينما كان الترسانة بحاجة الى التعادل وقتها.

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وشدد على أنه وقتها سدد 3 أهداف في الشوط الأول بعدها انتقل الفريق لحالة من التراخي الشديد أدت الى تلقيه 3 أهداف ليتعادل الشواكيش ويتوج بلقب البطولة بشكل كبير.

وعن سبب غياب البطولات لجيله قال عمر النور: "كان هناك حالة من سوء الحظ تلازمنا بشكل كبير بسبب إصابات اللاعبين المتكررة لهذا الجيل وهو الأمر الذي جعلني أتوج بثلاثة ألقاب فقط خلال 14 موسم مع الزمالك.