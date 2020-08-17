شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: رحيل رمضان صبحى ليس فشلا لإدارة الأهلى وضد مصطلح الخيانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن علاقته بلاعبي الفريق الأبيض، مؤكدا أنه لا يتعاما بأجندة خاصة وتجمعه علاقات جيدة مع اللاعبين قائلا :" وكلهم مثل أشقائي وسأفعل الصواب، وجئت لكي أضع نظام وقواعد".

قال أمير مرتضى خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": من الممكن أن أكون كشافًا جيدًا وأستطيع رؤية اللاعبين الجيدين، وأنا سأفعل الصواب وما هو في مصلحة النادي وكل ما سيرضي الجمهور، معظم القرارات السابقة كانت مبنية على أمور عاطفية بمعنى أن ينضم لاعب للفريق ثم لا يكون موفقًا".

وواصل: "توجد مدارس في التعاقدات، مثل آرسنال الذي جلب أرسين فينجر كمستشار للتعاقدات، والذي ضم بعض اللاعبين لتسويقهم وتحقيق مكاسب مالية، من أجل بناء الاستاد الذي سيحقق عوائد أكبر".

وأردف: "الأهلي لديه 4 جهات لاختيار اللاعبين، وهم محمود الخطيب المشرف على قطاع الكرة، ولجنة التخطيط، ولجنة التعاقدات، والمدير الفني، والتعاقدات عبارة عن علم يدخل فيها العديد من العوامل، منها السن والأمور الفنية".

أكد المشرف العام على الكرة بـ الزمالك، أن النادي أرسل عرضًا لهدرسفيلد تاون الإنجليزي لضم اللاعب رمضان صبحي من أجل هدف محدد وتم تحقيقه.

وأضاف :"أرسلنا بالفعل عرضًا للنادي الإنجليزي لنرى طلباته، وهذا حق مشروع لأنه لاعب متاح، وأتواصل مع ناديه الذي يمتلك عقده، وكان لنا هدفًا محددًا حیال ذلك وحققناه".

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وقال: "البعض يعتقد أن لاعب الكرة مثل البلايستيشن له سرعات وقوة معينة، وستضعه في أي مكان سيؤدي ما عليه، هذا غير صحيح، وهناك مشاكل خارج الملعب، وأي لاعب دائمًا يمر بمنحنيات مثل الرسم البياني".

تابع: "لو نظرنا إلى رمضان ستجد أن الأشخاص المسؤولين عن خروجه من البداية ليسوا هم المتواجدين حاليًا، ولو كنت مكانهم كنت سأوافق على بيعه بـ 5 ملايين استرليني في حال أنني وجدت بديله بـ 20 أو 30 % من القيمة التي بعته بها، وسأكون بذلك ربحت أموال ونجحت في ضخ دماء جديدة".

وواصل: "لو كنت أمتلك سيارة بـ 500 ألف جنيه وبعتها بـ 800 ألف، سأعتقد أنني ربحت 300 ألف، ولكن بعدما حدث ذلك عدت واستأجرت سيارتي مرة أخرى بـ 100 ألف جنيه لكل سنة!، لذلك هدرسفيلد هو أكثر المستفيدين من وراء رمضان صبحي".

وتابع :" رحيل رمضان صبحي عن الأهلي لا يصنف فشلا للإدارة الحمراء لأنه في الأساس ليس ملكا للنادي".

وواصل:" كرة القدم لعبة ترفيهية.. والمصطلحات مثل خائن وباع النادي وأعظم فريق في الكون والأفضل في التاريخ وابن النادي هي التي تصنع التعصب بين الجماهير وأنا ضد كل هذه المصطلحات".