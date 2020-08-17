شكرا لقرائتكم المصري يوجه 3 رسائل شكر بعد إلغاء قرار انسحابه أمام الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بـ3 رسائل شكر بعد قرار تأجيل مباراته أمام الاتحاد السكندري غدا وإلغاء قرار اعتباره منسحبا امام الإسماعيلي.

وتوجه النادي برسالة الشكر الأولى لجماهير المصري العظيمة على موقفها الداعم لمجلس إدارة النادي المصري وكافة قراراته خلال الفترة الأخيرة ، وهو ما كان له عظيم الأثر في تجاوز الأزمة الأخيرة التي تعرض لها النادي المصري.

وأكد مجلس إدارة النادي المصري كذلك اعتزازه الدائم بمشاعر جماهير المصري الوفية والتي تضرب يوما بعد يوم القدوة والمثل للجميع في مؤازرة ناديها بكل قوة وهو الأمر الذي يدفع بالجميع داخل القلعة الخضراء لبذل قصارى جهده للدفاع عن مصالح النادي المصري من ناحية ، وكذلك لتحقيق طموحات الجماهير العظيمة من ناحية أخرى.

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كما وجه مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية برسالة الشكر الثانية لكلا من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ، محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، وذلك لمساندتهم الدائمة للنادي المصري ودعمهم المستمر للقلعة الخضراء على كافة الأصعدة والمستويات.

رسالة الشكر الثالثة وجهها النادي للنائب محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري الشقيق ، على البيان الذي أصدره نادي الاتحاد السكندري “زعيم الثغر” والذي أكد من خلاله تأييد مجلس إدارة نادي الاتحاد لتأجيل مباراة الغد أمام المصري نظرًا للظروف الراهنة التي يمر بها فريق المصري حاليًا.

وأكد مجلس إدارة النادي المصري اعتزازه التام بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين الناديين الشقيقين الاتحاد السكندري والمصري والتي تمتد لقرن كامل، كما توجه مجلس إدارة المصري كذلك بخالص الشكر لمجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بالكامل، وجماهيره العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية على شعورهم الطيب تجاه النادي المصري ومؤازرتهم التامة لموقفه خلال الأزمة الأخيرة والذي جاء ليعبر بصدق عن أصالة وعراقة جماهير زعيم الثغر أحد أكبر قلاع الأندية الجماهيرية في مصر والشرق الأوسط.