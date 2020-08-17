شكرا لقرائتكم أيمن شوقى يتغزل في روح الفانلة الحمراء: كثيرا ما حسمت بطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغزل أيمن شوقي نجم الأهلى الأسبق في روح الفانلة الحمراء مؤكدا أنها حسمت الكثير من البطولات والألقاب في اللحظات الأخيرة. قال شوقى خلال تقديمه الاستوديو التحليلى الخاص بمباراة الأهلى وأسوان:" روح الفانلة الحمراء والجمهور هما كلمة السر في حسم البطولات والأهلي لا يقف علي اي لاعب". تابع شوقى :" أول ما تدخل النادى الأهلى تشعر بالبطولات وروح الفانلة الحمراء التي كثيرا ما حسمت بطولات ومباريات صعبة". واختتم:" المنافسين دائما يعرفون قيمة روح الفانلة الحمراء". Advertisements يواجه نادى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الاثنين، فريق أسوان على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز. يدخل الأهلي اللقاء بعد تعادل مع فريق الإنتاج الحربي في آخر لقاءاته في الدوري، بحثا عن استعادة الانتصارات بعد تحقيق 16 فوزا متتاليا في الدوري، والذى يحتل صدارته برصيد 53 نقطة. فى المقابل، يدخل نادي أسوان اللقاء في المركز 13 والذي حصد 19 نقطة من 19 مباراة، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر 8 لقاءات، وكانت آخر لقاءات الفريق في الدوري أمام نادي مصر وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أيمن شوقى يتغزل في روح الفانلة الحمراء: كثيرا ما حسمت بطولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.