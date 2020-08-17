شكرا لقرائتكم المقاولون ضد الإنتاج.. تعادل إيجابى بهدف يحسم الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين المقاولون العرب والإنتاج الحربى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى المباراة المقامة بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن فاعليات الجولة الـ20 للدورى .

تقدم باسم مرسى تقدم للإنتاج الحربى فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء من خطأ فادح لمحمود أيو السعود حارس مرمى المقاولون العرب بعد عرضية من ضربة ركنية لأحمد شديد قناوى تخطت أبو السعود لتقدم قدم باسم مرسى مباشرة فى المرمى معلنا عن هدف التقدم للعجلات الحربية ، وفى الدقيقة 33 نجح محمد سالم مهاجم المقاولون من إحراز هدف التعادل لفريقه من عرضية متقنة من الجانب الأيمن من كريم مصطفى ارتقى إليها محمد سالم ووضعها قوية برأسه فى مرمى الإنتاج الحربى

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، إبراهيم صلاح، محمد سالم، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمد مجلى، أحمد الشيمى، سيف الدين الجزيرى وشكرى نجيب.

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فيما استمر غياب طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق للمباراة الثانية على التوالي بسبب عدم الجاهزية لإصابته بشد في العضلة الأمامية.

كما أعلن مختار مختار المدير الفني للانتاج الحربي عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب وجاء كالتالي: في حراسة المرمى أحمد يحيى، وأمامه أحمد شديد، محمود البدري، أحمد صابر، محمد شوقي غريب، إبراهيم مجدي، محمد بازوكا، محمد عادل، علاء سلامة، كريم لالا، وباسم مرسي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 10 وتعادل في 4 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدف فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه مثلهم ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.