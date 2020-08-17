شكرا لقرائتكم الشيخ طه: الأهلي يعاني من مشاكل تكتييكية ووجود حمدي والحاوي ضروري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقتنع طه اسماعيل نجم الأهلي السابق بأنه لا توجد مباراة تلعب على ايقاع واحد ومباراة الانتاج كل مرة لاعبي الإنتاج هم الأسرع للكرة.

قال خلال تصريحات لقناة اون تايم سبورتس 1: هناك مشاكل تكتيكية في الأهلي أبرزها التباعد وطول ما اللاعبين متباعدين لن يكون هناك لعبن مشيرا إلى أن الأهلي كان يفتقد الاستحواذ والشراسة على المرمى والتمركز داخل الملعب في المباريات الماضية.

أشار إلى أن فايلر مطالب بالاستفادة من وجود حمدي لأنه يجيد اللعب للأمام بشكل جيد فايلر وكذلك وليد سليمان لأنه قائد داخل الملعب.

واصل: لابد أن يكون هناك لاعب كبير داخل الفريق يقود الفريق داخل الملعب.