شكرا لقرائتكم استبعاد أبو جبل و عودة أوبامافي قائمة الزمالك ضد نادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نادي مصر المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من محمود عبدالرحيم جنش ومحمد صبحي في حراسة المرمى ، محمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وأحمد عيد وحاتم محمد في خط الدفاع، اسلام جابر وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وسيف جعفر ومحمد عنتر وحسام أشرف ومحمد حسام بيسو وياسين مرعي ومحمد اوناجم وأشرف بن شرقي في خط الوسط، كاسونجو كاسونجو واسامة فيصل في خط الهجوم.

و خضع محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد صبحي رباعي حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لفقرة بدنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة وخاض الرباعي فقرة خاصة للتعامل مع التسديدات القريبة والبعيدة تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى التمرين على التصدي للكرات العرضية واستخدام صدادات لتنفيذ بعض التدريبات الفنية.

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وشهدت التدريبات تألق واضح للرباعي، حيث قام عمرو عبد السلام مدرب الحراس بالاشادة بهم ويستعد الفريق لمواجهة نادي مصر غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

واصل حازم إمام لاعب الفريق برنامجه التأهيلي فى جيمانيزيوم النادي على هامش المران الذي يجري على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وكان اللاعب قد تغيب عن المباراة الأخيرة للفريق أمام مصر المقاصة والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد بسبب انتظامه في البرنامج التأهيلي ويستعد الفريق لمواجهة نادي مصر غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز.