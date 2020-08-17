شكرا لقرائتكم متعب: مروان يبذل مجهود ولا يصل للجمهور.. والأهلي يحتاج عودة أحمد ريان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عماد متعب نجم الأهلي السابق أن مروان محسن من المهاجمين الجيدين ويبذبل مجهود كبير ولكن المجهود لا يصل للجمهور ولا يعطي إيحاب بما يرضي طموحاتهم.

قال خلال تصريحات لقناة اون تايم سبورتس 1: لابد أن يكون فعال أكثر على المرمى وألا يسلم نفسه للمدافعين، وقد يخرج من المباراة ببذل جهود كبير ولكن لا يحرز أهداف

أوضح: من الصعب الحكم على اليو بادجي إلا بعد الحصول على عدد من المباريات المتتالية وأتمنى التوفيق لبادجي مع الأهلي، مضيفا أن الأهلي يحتاج لمهاجم ويحتاج عودة احمد ريان في الموسم الجديد ويكون له دور في خط هجوم المارد الأحمر في الفترة القادمة

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استطرد: لابد من توظيف محمج مجدي أفشة في مركز صناعة اللعب لأنه مركزه البيعي ولو تم الدفع به في الجناح سيخسر الأهلي جهوده

وعن قرار الأهلي بمخاطبة وزارة الرياضة لصرف عقد مؤمن زكريا كاملا رد قائلا: "الأهلي لا ينسى ابنائه وهه هي حال الأهلي بخصوص التعامل مع أبنائه".