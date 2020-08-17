شكرا لقرائتكم بعد إصابة لاعب وإداري.. سلبية تحاليل باقى أفراد فريق سريع واد زم المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أظهرت التحاليل المخبرية التي خضع لها لاعبو ادي سريع واد زم، أول أمس السبت، عن خلو الفريق من فيروس "كورونا"، باستثناء الحالتيْن اللتيْن تأكدتا إصابتهما بالوباء قبل يوميْن، حيث يمضيان حالياً فترة "العزل" وكذلك "البروتوكول العلاجي" المخصص لهما.

وأسرّت مصادر خاصة لـ"البطولة" أن النادي توصَّل، اليوم الإثنين، بنتائج المسحة الطبية التي أجراها السبت، مُبرزة عدم إصابة أي فرد من اللاعبين أو الأطر بالفيروس التاجي.

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هذا وسيستأنف رِفاق الجناح هشام العروي تداريبهم، اليوم الإثنين، بعد توقفهم عن التمرّن لثلاثة أيام، كإجراء احترازي مخافة انتشار العدوى بين صفوفهم.

وكانت العصبة الاحترافية لكرة القدم قد برمجت مواجهة لسريع واد زم أمام المغرب التطواني عن الجولة الـ23 من "البطولة الاحترافية"، والمقررة، يوم الأربعاء القادم، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على أرضية "الملعب البلدي".