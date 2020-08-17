شكرا لقرائتكم توخيل: مبابي ربما يشارك أساسياً أمام لايبزيغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، بطل فرنسا يوم الاثنين إن المهاجم كيليان مبابي ربما يشارك أساسيا في مباراة الفريق في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني يوم الثلاثاء.

وشارك مبابي بديلا لأحد زملائه في آخر نصف ساعة في مباراة دور الثمانية أمام أتلانتا الإيطالي وهيأ هدف الفوز وقال المدرب الألماني إن مبابي الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا لم يشعر بأي تأثير لإصابته في الكاحل.

وقال توخيل: نعم لعب لمدة 30 دقيقة في مواجهة أتلانتا ولم يواجه أي مشكلة في الكاحل.

وأضاف: لذا فإنه سيتدرب وإن لم يكن هناك مانع من مشاركته أساسيا فإننا سنفكر في إشراكه لمدة 90 دقيقة.