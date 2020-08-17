مفاجأة آل الشيخ.. كيف كان مدرب برشلونة قريبا من مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مفاجأة اتفاقه مع الإسباني كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، على تدريب ناد مصري، قبل توليه مهمة تدريب النادي الكتالوني.

وقال آل الشيخ، في مداخلة هاتفية مع فضائية "أون تايم سبورتس 2" أمس الأحد: "لا أخفي سرا، اتفقت مع سيتين على تدريب إف سي مصر ووقع مبدئيا على العقود"، وهو النادي الذي كان بصدد شرائه.

وأضاف: "سيتين أعطى موافقته على تدريب الفريق، إلا أنه اشترط إتمام ذلك حال عدم تلقيه عرض من برشلونة، وهو ما وافقت عليه".

وأشار آل الشيخ إلى أن المدير الفني لبرشلونة أبلغه باللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم وقائمة مَن يحتاج إليهم لتدعيم الفريق المصري، لكن بعد ثلاثة أيام فقط من الاتفاق كان قد أتم تعاقده مع برشلونة.

تأتي التصريحات في الوقت الذي بات فيه خبر إقالة كيكي سيتين من برشلونة رسميا مسألة وقت لا أكثر، بعد النتائج السلبية للفريق الكتالوني وخروجه من دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته الثقيلة من بايرن ميونيخ الألماني.

وبعد الخسارة المدوية التي تلقاها الفريق الكتالوني أمام بايرن بنتيجة (8-2) في لشبونة، نشر آل الشيخ فيديو من لقاء سابق مع كيكي سيتين، وهو يشرح له بعض تكتيكات كرة القدم على السبورة الخاصة بالمدربين.

وقال آل الشيخ في تغريدته: "والله عندي نظرة ... لا تناقشوني!".

وكان كيكي سيتين صرح بنفسه في شهر إبريل الماضي أنه أنه كان على وشك قيادة أحد الفرق في الدوري المصري الممتاز، قبل تولي تدريب الفريق الكتالوني في منتصف يناير الماضي خلفا لإرنسو فالفيردي الذي تمت إقالته.

وقال سيتين في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "قبل أيام من اتصال برشلونة بي، كنت على وشك الرحيل من أجل العمل في مصر"، قبل أن يعقب تركي آل الشيخ برسالة مقتضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "مجبتش حاجة من عندي"، في إشارة إلى دوره في التفاوض مع سيتين للعمل مع أحد الفرق في مصر.

Advertisements

وكان آل الشيخ كشف في مقطع فيديو قبل سبعة أشهر أنه كان على وشك شراء فريق مصري آخر في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه اتفق مع كيكي سيتين على قيادته، قبل أن تتعثر المفاوضات.

وقال آل الشيخ في تصريحاته يوم 20 يناير الماضي: "كنت قريبا للغاية من شراء فريق مصري، واتفقت مع كيكي سيتين على قيادته وقام بالتوقيع على العقود الأولية، قبل أن يتوقف المشروع بسبب تعاقد برشلونة معه".

لم يفصح المستشار السعودي وقتها عن النادي الذي كان يود شرائه في الدوري المصري بعدما قام ببيع حصته في نادي بيراميدز، وربطت عدة تقارير بينه وبين شراء إف سي مصر.

تعود قصة آل الشيخ وكيكي سيتين إلى سبتمبر 2019، بعدما عقد المالك الجديد ألميريا عدة لقاءات مع المدير الفني السابق لريال بيتيس، بجانب الإسباني إيتور كارانكا، المساعد السابق لجوزيه مورينيو في ريال مدريد.

وكان الموضوع الرئيسي لاجتماع آل الشيخ وكيكي هو الحديث عن فلسفة كرة القدم الحديثة وتطوير أكاديمية نادي ألميريا، مؤكدا أنه تعلم الكثير من أفضل المدربين في العالم كما وصفه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفي نوفمبر الماضي، اجتمع تركي آل الشيخ بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، في السعودية، حيث قاد منتخب بلاده للفوز على البرازيل في مواجهة "سوبر كلاسيكو" التي احتضنتها العاصمة الرياض وقتها.

وقدم ميسي شكره لآل الشيخ في رسالة عبر إنستجرام قائلا: "سعيد لعودتي إلى الرياض مجددا، الأجواء العامة كانت رائعة، وأتطلع للعودة إلى هنا مستقبلا، شكرا تركي آل الشيخ وموسم الرياض لهذه الليلة العظيمة".

وعاد آل الشيخ ليؤكد أنه اقترح على ميسي التعاقد مع سيتين بتلك الفترة، وذلك بعدما كشفت عدة تقارير دخول صاحب الـ61 عاما ضمن الترشيحات لتولي قيادة برشلونة بعد إقصاء البارسا من كأس السوبر الإسباني.

ونشر آل الشيخ عبر "تويتر" يوم 12 يناير 2020 تغريدة مرفق خلالها صورتين له رفقة ميسي وسيتين، قائلا بالإسبانية: "منذ ثلاثة أشهر قلت وما زلت أقول ذلك لصديقي ميسي ولبرشلونة.. استقدام كيكي سيتين بسرعة".

جاءت "التغريدة" قبل يومين بالضبط من موعد تعاقد برشلونة مع سيتين رسميا، علما بأنه التقى بالمدرب قبل أسبوع من تعاقده مع النادي الكاتالوني، ليصبح مديرا فنيا للفريق بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2022.