كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة اف سي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نادي مصر المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز.
وشهدت القائمة غياب كل من الحارس أجبل وعمر السعيد ومحمد عبدالشافي وحازم إمام ومصطفى محمد.
وعاد لقائمة الزمالك كل من محمود عبد الرحيم جنش، ويوسف أوباما، كما قرر استدعاء 7 لاعبين من الشباب .
وضمت القائمة الزمالك كل من:
حراسة المرمى:"حمود عبدالرحيم جنش ومحمد صبحي.
خط الدفاع: حمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وأحمد عيد وحاتم محمد.
خط الوسط: اسلام جابر وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وسيف جعفر ومحمد عنتر وحسام أشرف ومحمد حسام بيسو وياسين مرعي ومحمد اوناجم وأشرف بن شرقي.
خط الهجوم: كاسونجو كاسونجو واسامة فيصل.
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