التعادل السلبي يُخيم على نتيجة مباراة سموحة وإنبي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - خيم التعادل السلبي على مواجهة إنبي أمام نظيره سموحة، مساء اليو الإثنين، بدون أهداف، في لقاء من منافسات الجولة الـ 20 بدوري we المصري.

وخلال المباراة حاول الفريقين تسجيل أي أهداف، رغم المحاولات طوالي شوطي المباراة على المرمين.

وأشهر حكم المباراة 3 بطاقات صفراء خلال المباراة، اثنان منهما للاعبي سموحة احمد حمص ويوسف ديوب، واخرى للاعب انبي عبد الرزاق فيستون.

وبتلك النتيجة، رفع سموحة إلى 27 نقطة وظل في المركز السادس، وخلفه انبي برصيد 26 نقطة.