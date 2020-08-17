مران الزمالك استعداداً لنادي مصر.. مشاركة أوباما.. وحازم إمام يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يخوض فريق نادي الزمالك، تدريباته حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة نادي مصر غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

وبدأ مران الفريق بالجري حول الملعب لمدة عشر دقائق ثم قام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لأداء بعض التدريبات بالكرة تحت إشراف الجهاز المعاون أمير عبد العزبز وأحمد عبدالرؤوف وأحمد عصمت.

وشهد المران انضمام يوسف إبراهيم أوباما، إلى التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وكان اللاعب قد أنهى برنامجه التأهيلي الفترة الأخيرة بسبب إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وخضع محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد صبحي رباعي حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لفقرة بدنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية للفريق.

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وخاض الرباعي فقرة خاصة للتعامل مع التسديدات القريبة والبعيدة تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى التمرين على التصدي للكرات العرضية واستخدام صدادات لتنفيذ بعض التدريبات الفنية.

وشهدت التدريبات تألق واضح للرباعي، حيث قام عمرو عبدالسلام مدرب الحراس بالاشادة بهم.

وشارك سيف فاروق جعفر و أحمد عيد وحسام أشرف وأسامة فيصل وياسين مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد اللاعبون الشباب بمران الفريق.

وأثنى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على مستوى اللاعبين وطالبهم باستغلال الفرصة الفترة القادمة.

وواصل حازم إمام لاعب الفريق، برنامجه التأهيلي فى جيمانيزيوم النادي على هامش المران.

وكان اللاعب قد تغيب عن المباراة الأخيرة للفريق أمام مصر المقاصة والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد بسبب انتظامه في البرنامج التأهيلي.