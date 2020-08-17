محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إلغاء قرار انسحاب المصري من مباراته أمام الإسماعيلي، بجانب تأجيل مباراة الاتحاد السكندري والمقرر لها غدًا الجمعة. ولم يحضر فريق المصري مباراته أمام الإسماعيلي التي أقيمت بوم الجمعة الماضي بسبب إصابات لاعبي الفريق البورسعيدي بفيروس كورونا. وعقد مسئولو النادي المصري اجتماعًا مع اتحاد الكرة المصري، لشرح الموقف وتقديم المستندات التي تثبت صعوبة خوضه للمباراة بعد تجاوز عدد الحالات الإيجابية لعشرة لاعبين، وبناء عليه قررت الجبلاية ما يلي: 1- قيام المصري بعمل مسحات خارج المسار المتفق عليه مع الاتحاد خطأ إداري. Advertisements 2- إلغاء قرار انسحاب المصري وفتح تحقيق حول الواقعة. 3- تأجيل مباراة الاتحاد والمصري لإصابة 4 حراس مرمى وتحميل النادي مسئولية المباريات المقبلة. 5- اتحاد الكرة يتصرف من منظور العدالة ومساعدة الفرق ويرفض التحايل من أي طرف. جدير بالذكر أن مباراة المصري والاتحاد كان مقررًا إقامتها غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري we المصري وتقرر تأجيلها لإصابة 4 حراس مرمى.

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها إلغاء الانسحاب.. 5 قرارات لاتحاد الكرة بشأن مباراة المصري والإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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