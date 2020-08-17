المقاصة يعلن عبر "الخليج 365" إصابة عبد الله مجدي بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق: أعلن نادي مصر للمقاصة إصابة لاعبه عبد الله مجدي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وخضوعه لعزل وفترة علاج مكثفة. وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة لـ"الخليج 365" أن اللاعب عبد الله مجدي أجرى مسحة طبية مع الفريق وثبتت إصابته بالفيروس. وطمأن هويدي متابعي فريقه بعدم وجود أي حالات جديدة بخلاف عبد الله مجدي، حيث جاءت كل المسحات سلبية للاعبين الأخرين. وأشار هويدي إلى أن الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد ما زالا يعانيان من الإصابة بفيروس كورونا، وقد جاءت نتيجة المسحة الجديدة لهم إيجابية أيضاً، مع التأكيد على أن حالتهما مستقرة تماماً ولا يوجد أي خطر يهددهم.

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