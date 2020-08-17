تقرير.. أين يذهب نجوم برشلونة بعد الموسم الكارثي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وسط أجواء عصيبة، لم يعشها النادي الكتالوني منذ عشرات السنين، تخطط إدارة برشلونة بالإطاحة بمعظم لاعبي الفريق خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة إعادة البناء، التي لا تزال الإدارة تبحث عن قائدها، بعدما بات خبر إقالة المدير الفني الحالي كيكي سيتيين مسألة وقت لا أكثر.

وسقط برشلونة بشكل مهين أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني، بثمانية أهداف مقابل هدفين، في مواجهة احتضنتها العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وهو ما فجر الأوضاع على جميع الأصعدة في النادي الإسباني الشهير.

برشلونة عاش سلسلة أزمات قوية في عهد رئيسه الحالي جوسيب ماريا بارتوميو، كان بين أبرزها فضيحة تورط مجلس الإدارة في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصص في المجال الدعائي، من أجل تنظيف صورة الإدارة الحالية قبل الانتخابات المقبلة، وتشويه صورة معارضيها، كما تطور الأمر لتناول الحياة الشخصية لبعض نجوم الفريق.

الأزمات امتدت للجانب الفني، حيث تمت إقالة المدير الفني إرنستو فالفيردي منتصف الموسم، وهو ما حدث للمرة الأولى في برشلونة منذ 17 عامًا، قبل تعاقد مفاجىء مع كيكي سيتيين، الذي انهارت علاقته بلاعبيه سريعًا، وفقد السيطرة عليهم مع نهاية الموسم المحلي، وهو ما قاد إلى الفضيحة الأوروبية.

صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت أن إدارة برشلونة وضعت 17 لاعبًا من لاعبي الفريق على قائمة البيع، حيث قرر مسؤولو النادي الكتالوني الاستماع إلى العروض المقدمة للتعاقد معهم مباشرة، فيما يتمتع 4 من نجوم برشلونة بحماية، يتصدرهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، إلى جانب فرينكي دي يونج، كليمنت لونجليه ومارك أندريه تير شتيجن.

ورغم تقدم أعمار العديد من نجوم الفريق، وتراجع مستويات آخرين، إلا أن نجوم برشلونة سيكونو مرغوبين بشدة من قبل العديد من الأندية، وتحركت بعض الأندية الأوروبية بالفعل لمحاولة التعاقد مع بعض الأسماء.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن نادي أياكس أمستردام الهولندي يأمل في استعادة خدمات نجمه الأوروجوياني السابق لويس سواريز، بعد مرحلتين تاريخيتين في مشواره، قضاهما بقميصي ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

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وقاد سواريز هجوم أياكس بين عامي 2007 و2011، وسجل 111 هدفًا لمصلحة الفريق في مختلف المسابقات، كما ساهمفي تحقيقه لقب كأس هولندي في موسم 2009/2010 ولقب الدوري الهولندي الممتاز في العام التالي.

الصحيفة ذاتها أكدت أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يدرس التعاقد مع لاعب خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال، الذي يتمتع بخبرة أوروبية عريضة، حيث تألق بصفوف فريقي يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني، قبل الانتقال إلى برشلونة.

أحد أبرز الانتقالات المنتظرة من صفوف برشلونة تتمثل في خروج المدافع المخضرم جيرارد بيكيه، والذي أكدت تقارير أمريكية أن نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يساهم النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام في ملكيته يسعى للتعاقد معه.

المغنية الشهيرة "شاكيرا" زوجة بيكيه قد تلعب دورًا بارزًا في ذلك الانتقال المحتمل، حيث عاشت لسنوات في الأراضي الأمريكية، كما يمثل الاستقرار في الولايات المتحدة دفعة هامة لمشوارها الفني.

المهاجم الدنماركي مارتن برايثويت الذي استعان برشلونة بخدماته من صفوف ليجانيس في شهر فبراير الماضي، عقب إصابة عثمان ديمبيلي، مستغلًا لوائح الـ "ليجا" أصبح بدوره خارج حسابات الفريق، لكن المهاجم الذي قدم مستويات مميزة عندما حصل على فرصة عقب التعاقد معه يعد مرغوبًا في العديد من الأندية الإسبانية، كما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي يأمل في الفوز بخدماته.

الفرنسي صامويل أومتيتي الذي تألق بشدة في خط دفاع برشلونة عقب انضمامه، قبل أن تتراجع مستوياته بسبب الإصابة، أصبح بين الأسماء غير المرغوبة في المرحلة المقبلة، وأشارت تقارير إسبانية إلى أن الدوري الفرنسي قد يكون وجهته المقبلة، بينما سيعد هدفًا للعديد من الأندية الإنجليزية في حالة إيجاد حل لإصاباته.

وتطمح إدارة برشلونة في الوصول إلى اتفاق رسمي مع رونالدو كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، ليقود المرحلة المقبلة، وهو ما سيضطره للتضحية بحلم قيادة منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية، التي تأجلت للصيف المقبل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.