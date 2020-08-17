بيان رسمي.. الاتحاد يعلن دعمه للمصري في تأجيل مواجهتهما

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن نادي الاتحاد السكندري، دعمه لإدارة المصري في طلب تأجيل المباراة التي ستجمع الفريقين مساء غدًا، الثلاثاء، بدوري We المصري.
ونشر الاتحاد بيانًا رسميًا عبر حسابه بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، أكد خلاله دعمه للمصري في الظروف العصيبة التي يعيشها حاليًا.
وشدد الاتحاد في بيانه، موافقته بلا تردد على كافة طلبات النادي المصري فيما يتعلق بموعد إقامة اللقاء وتأجيله بسبب إصابة لاعبيه بفيروس كورونا.
وجاء نص بيان الاتحاد كالتالي:
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