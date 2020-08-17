التعادل يحسم موقعة انبي وسموحة في الدوري

تعادل فريق إنبى مع سموحة، سلبيا، فى المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الاثنين ، على ستاد بتروسبورت، فى الجولة العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز. من منافسات بطولة الدورى الممتاز. جاء اللقاء دون المستوى وانحصرت الكرة في منتصف الملعب رغم اقامة اللقاء ببتروسبورت ودفع حلمي طولان بكل أوراقه الرابحة. رغم اقامة اللقاء ببتروسبورت ودفع حلمي طولان بكل أوراقه الرابحة. بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده للنقطة 27 محتلاُ المركز السادس كما رفع انبي رصيده للنقطة 26 محتلاً المركز السابع.

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