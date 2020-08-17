كوتينيو يقترب من الاستمرار مع برشلونة

اقترب البرازيلي فيليب كوتينيو من البقاء في صفوف فريق برشلونة الإسباني في الموسم المقبل عقب انتهاء فترة اعارته الي بايرن ميونخ الألماني بنهاية الموسم الجاري. وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يدرس استمرار كوتينيو بصفوف الفريق خاصة وان عقده يمتد حتي عام 2023، مع صعوبة حصول النادي الكتالوني علي عروض مرية لبيع اللاعب. الفريق خاصة وان عقده يمتد حتي عام 2023، مع صعوبة حصول النادي الكتالوني علي عروض مرية لبيع اللاعب. وكان كيا جورباشيان وكيل أعمال كوتينيو قد كشف قبل أيام عن انه لا يستبعد استمرار اللاعب الدولي البرازيلي في صفوف البلوجرانا. أيام عن انه لا يستبعد استمرار اللاعب الدولي البرازيلي في صفوف البلوجرانا. وشارك كوتينيو مع بايرن ميونخ في المباراة التاريخية التي حقق فيها الفريق الألماني فوزاً عريضاً علي برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين. وسجل كوتينيو عقب مشاركته كبديل هدفين في شباك برشلونة، كما صنع هدفاً آخر للبولندي ليفاندوفسكي.

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