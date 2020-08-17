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كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان بث مباشر اليوم

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ما يزال الأهلي الأفضل هذا الموسم بتقديمه مستوى مميز على الرغم من التعادل الأخير في الجولة الماضية أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق وبالرغم من سقوط الأهلي في فخ التعادل، إلا أنه سيدخل هذه المباراة بكل شراسة من أجل تحقيق الفوز وعدم تكرار ما حدث له في الجولة الماضية، واستغلال الفرص وتسجيل الأهداف للخروج بنتيجة ترضي عشاقه. في المقابل، خيم التعادل الإيجابي على موقعة أسوان ونادي مصر بهدف لكل

منهما في الجولة الماضية من الدوري، ولكن هذا التعادل لا يرضي طموحات الخصم لأنه ليس بأمان في جدول الترتيب.

 

يقدم لكم موقع الوفد نيوز خدمه البث المباشر حيث انه في التاسعة مساء اليوم الاثنين يحل أسوان ضيفا على نظيره الأهلي في الجولة 20 من منافسات الممتاز يسعى الأهلي لاستعادة الانتصارات من جديد ومصالحة جمهوره بعد المستوى

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الضعيف الذي ظهر به في مباراة الإنتاج والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بينما يسعى أسوان بقيادة أحمد كشري للفوز والهروب من شبح الهبوط.

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره أسوان ضمن مباربات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري. الأهلي يحتل صدارة الترتيب برصيد 53 نقطة نقطة بواقع 17 فوز وتعادلين، بينما يأتي أسوان في المركز الـ13 بـ19 نقطة من 4 فوز و7 تعادلات و8 هزائم.

 

لمشاهدة مباراة الأهلى وأسوان بث مباشر ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة الأهلى وأسوان بث مباشر ( اضغط هنا )
تجدون هنا ( مباراة الأهلى واسوان )

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